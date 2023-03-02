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Arjantin'de yüksek gerilim hatlarına zarar veren yangın, ülkenin yarısından fazlasını elektriksiz bıraktı/arjantin-de-yuksek-gerilim-hatlarina-zarar-veren-yangin-ulkenin-yarisindan-fazlasini-elektriksiz-bir-3570250
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