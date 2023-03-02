Arjantin'de yüksek gerilim hatlarına zarar veren yangın, ülkenin yarısından fazlasını elektriksiz bıraktı

Arjantin'de yüksek gerilim hatlarını etkileyen bir yangın nedeniyle ülkenin yarısından fazlası elektriksiz kaldı.

Aşırı sıcaklarda tarlalarda çıkan yangın sonrası başkent Buenos Aires ve diğer şehirlerde elektrikler tamamen ya da kısmen kesildi. Yangın nedeniyle bir nükleer santral devre dışı kaldı.

Hala yaz aylarında olan Arjantin, sıcak hava dalgasının etkisinde.

Ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde seyrediyor.

Sıcakların ortasında yaşanan elektrik kesintisi birçok bölgede günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Bu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapandı.

Klimalar ve buzdolaplarının çalışmaması milyonlarca kişiyi zor durumda bıraktı.

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Buenos Aires kent merkezinde sorunun giderileme0mesi nedeniyle 150 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtiliyor.

Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında sorunun bir an önce çözülmesi için çalışamaların sürdüğü kaydedildi.

Ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

2019'da yaşanan büyük çaplı bir kesintide Arjantin ve komşu ülke Uruguay'da on milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.

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