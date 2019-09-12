Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin'in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı.

Yeni kur kontrolleri, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor. Bu değişiklikten önce döviz alımı yapanlar beklemeden bu dövizle tahvil alabiliyordu. Konuyla ilgili bilgi veren traderler bu sayede hızlı bir şekilde yüzde 4-5 kazanç sağlanabildiğini ifade etti.

Arjantin'de hükümet 1 Eylül'de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti. Buna göre döviz alacak şirketlerin Merkez Bankası'ndan izin alması gerektiği öngörülmüştü.