Kuzey Marmara'da arıza yapan otomobile kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde İstanbul havalimanı istikametinden saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre otomobil sürücüsü Mübarek Dağ'ın aracı arızalandı. Adnan Birlik idaresindeki kamyonet arızalanan otomobile arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Mübarek Dağ ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Göreve giden Özel Harekat Polisleri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu.
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3 yaralı otomobilden çıkarıldı; ancak otomobil içerisinde sıkışan Nimet Öngün kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yaralı Nimet Öngün'ü otomobilin kapısını elektrikli makasla keserek kurtardı.
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Ambulansta kalp masajı yapılan Nimet Öngün yolda hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı; trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonet şoförü Adnan Birlik ise polis merkezine götürüldü.