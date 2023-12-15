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        Haberler Gündem Trafik Arıza yaptı, kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var

        Kuzey Marmara'da arıza yapan otomobile kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var

        İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:16
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          İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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          Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde İstanbul havalimanı istikametinden saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

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          İddiaya göre otomobil sürücüsü Mübarek Dağ'ın aracı arızalandı. Adnan Birlik idaresindeki kamyonet arızalanan otomobile arkadan çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Mübarek Dağ ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Göreve giden Özel Harekat Polisleri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu.

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          3 yaralı otomobilden çıkarıldı; ancak otomobil içerisinde sıkışan Nimet Öngün kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yaralı Nimet Öngün'ü otomobilin kapısını elektrikli makasla keserek kurtardı.

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          Ambulansta kalp masajı yapılan Nimet Öngün yolda hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı; trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonet şoförü Adnan Birlik ise polis merkezine götürüldü.

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