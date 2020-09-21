Arıza 3. yeni bölüm fragmanı Show TV ekranlarında yyaınlandı. Arıza yeni bölümde, Mithat'ın Ali Rıza'ya karşı söylediği sözlerin gerilimi arttırdığı tanıtımda aksiyon dolu dövüş sahneleri nefes kesiyor. Burak Ersoylu'nun olduğu yere gelen ambulanslar dikkat çekerken, eline silah alan Haşmet'in neler yapacağı merak uyandırıyor.
ARIZA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü 27 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
ARIZA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemedi. Fuat Ersoylu adamlarıyla beraber Ali Rıza'nın evine gidip Mert'in başına silah dayadı. Telefonun ucunda ailesinin tehlikede olduğunu duyan Ali Rıza çaresiz kaldı. Hasan, durumu Ali Rıza'dan öğrenip mahalleyi toplayarak hemen evin yolunu tutarken, Halide de bunlar yaşanırken taksi durağındaydı. Kolyeyi bulan Halide sarsılmıştı ve aklında ailesinin ölümüne dair soru işaretleri vardı. Gerilim giderek artarken duruma Halide el koydu. Ali Rıza'nın evine giden Halide, iki tarafı da ikna ederek olayı çözdü. Olanlardan sonra Muzaffer'in yanına giden Ali Rıza intikamı için vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi.
Ersoylu çiftliğine girip, Burak Ersoylu'ya silah çeken Ali Rıza'nın namı giderek yayılıyordu. Hem intikamını almak hem de ailesini korumak için Ali Rıza'nın tek bir yolu vardı; en büyük olmak! Muzaffer ve Metin'le plan yapan Ali Rıza harekete geçti. Ersoylulara çalışan ve onların mallarını tırlarla taşıtan Yaşar için plan yapan Ali Rıza, Hasan ve Fatih'in görev anlarında heyecan doruğa ulaştı. Muzaffer ve Metin, Fuat Ersoylu'ya Burak'ın dayak görüntülerini Haşmet'in adamı Sabri'nin yaydığını söyleyince gerilim tırmandı. Fuat Ersoylu adamlarını toplayarak Haşmet Gürkan'ın evini bastı. Sabri'yi almak isteyen Fuat'a, Haşmet'in tepkisi çok sert oldu. Halide ise düğün görüntülerine ulaşarak kolyeyi düşüren kişinin Burak olduğunu öğrendi. Yaşar'ı köşeye sıkıştırıp alan Ali Rıza tırlara el koyarak Ersoyluların çok önemli bir sevkiyatına da engel oldu. Finalde Yaşar'ı beklerken telefonda Ali Rıza'nın sesini duyan Burak şoke olurken, Ali Rıza'nın bu hamlesi sonucu Ersoyluların ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
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