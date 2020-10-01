Arif Akpınar kimdir? Soruları, genç müzisyenin ölüm haberini alan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Arif Akpınar'ın hayatı ve ölümüne dair bilgiler...

ARİF AKPINAR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenen Arif Akpınar, son zamanlarda sağlık sorunlarının artığı öğrenildi. Akpınar'ın vefat haberini MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan duyurdu.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini tamamladı. 2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı.