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Ariana Grande müziğe ara verdi - Magazin haberleri

Ariana Grande'den şaşırtan karar

Kariyerine 2008'de Broadway müzikalinde başlayan Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, müziğe ara verdiğini dile getirdi

13.09.2021 - 11:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'li şarkıcı Ariana Grande 2018, 2019 ve 2020'de albümlerini peşpeşe piyasaya sürdükten sonra müziğe bir süre ara verdiğini açıkladı. 28 yaşındaki Grande, dikkatini kozmetik markasına yönelttiğini dile getirdi.

  • "ÇOK DÜŞÜNDÜM"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Oyunculuğa da yeşil ışık yaktığını ifade eden Ariana Grande, "Elbette bu konu hakkında çok düşündüm çünkü hiçbir zaman herhangi bir trende balıklama atlamak istemiyorum. Meslektaşlarımın kozmetik markalarını kullanıyorum, tıpkı müziklerini dinlediğim gibi..." şeklinde konuştu.

  • "HAYRANIYIM"

    "Her ikisini de yapan akranlarımın büyük hayranıyım." diyen ünlü şarkıcı, "Bunun hikaye anlatmanın başka bir yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyaja ihtiyacınız hiçbir zaman bitmez, tıpkı müziğe ihtiyacınızın bitmeyeceği gibi..." ifadelerini kullandı.

  • 25 MİLYON BEĞENİ

    Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. İkiliye bu mutlu günlerinde sadece 20 kişi eşlik etmişti. Gizlice evlenen çiftten Grande, nikahtan birkaç gün sonra da düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

    Ünlü şarkıcının kareleri, 25 milyon 658 bin 112 beğeniyle, insanların yer aldığı paylaşımlar arasında en yüksek beğeniyi alarak tarihe geçmişti. Şimdiye kadar hiçbir ünlü yıldızın paylaşımı bu kadar çok beğeni almamıştı. 

  • Rapçi XXXTentacion'ın 20 Mayıs 2018'de paylaştığı bu fotoğraf, şu ana kadar toplam 24 milyon 645 bin 804 beğeni almıştı. 18.8 milyon takipçisi olan rapçinin Instagram sayfasında sadece bu kare yer alıyor.

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