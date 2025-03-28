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        Haberler Bilgi Yaşam Resimli Arefe Günü mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, dualı Arefe (Arife) Günü mesajları ve sözleri yayımlandı

        Resimli Arefe Günü mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, dualı Arefe (Arife) Günü mesajları ve sözleri yayımlandı

        Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı'ndan bir önceki günü ifade eden Arefe Günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar birbirlerinin arefe gününü kutlamak için resimli arefe günü mesajı araştırması yapıyor. Sosyal medya üzerinden en güzel Arefe Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Ramazan Bayramına kısa süre kalan bu günde eş, dost ve akrabalarımıza bayram mesajları göndererek hem onları hatırlıyoruz hem de günün maneviyatını birlikte yaşıyoruz. İşte SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp'ta paylaşmak için en güzel, anlamlı, Arefe Günü mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:41
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        • 1

          Ramazan Bayramı'nın müjdeleyicisi Arefe Gününün anlam ve önemini anlatmak isteyen vatandaşlar için en güzel dini, en güzel, resimli, anlamlı dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Arefe (Arife) Günü mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, en güzel Arefe Günü mesajları

        • 2

          AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025

          Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

          Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

        • 3

          Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

          Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

          Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

          Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

        • 4

          Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

          Her gününüzün bayramı muştuşayan arefe günü gibi olması dileğiyle.

        • 5

          RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

          Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

          Duanın faziletlisi arefe günü yapılandır. Dualarınız kabul, arefe gününüz kutlu olsun.

          Arefemiz mübarek olsun, Rabbim bayrama kavuşmayı nasip etsin inşallah.

          Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle.

        • 6

          Allah hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Arefe günümüz mübarek olsun.

          Arefe gününüzü kutlar sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allahtan niyaz ederiz.

        • 7

          Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

          Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

        • 8

          Şeytan arefe gününden başka bir günde daha zelil , rezil, hakir ve kinli görünmez. Arefe gününüz mübarek olsun.

        • 9

          Rabbim arefe gününü ihya eden halis kullarından olabilmemiz dileğiyle. Mübarek olsun.

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