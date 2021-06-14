ARDAHAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

ürkiye'nin kuzeydoğu kısmında, Gürcistan sınırı yakında yer alan bir kenttir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Karadeniz Bölgesi’ne komşu olduğu kuzeydoğu kesiminde yer alan Ardahan, yüksek ve engebelidir. Sahada 3.000 m ’yi aşan dağlar yer alır. Yalnızçam Dağları Artvin il sınırı boyunca uzanır. İlin kuzeydoğu kesiminde Keldağ (3.033 m),doğu kesiminde Akbaba Dağı (3126 m) yer alır. İl topraklarının güney kesimini de Allahuekber Dağları ve Kısır Dağı (3.197 m) engebeli hale getirir. Allahuekber Dağlarına bağlı Kabak Dağı (3.054 m ) il sınırı içinde kalır. Kısır Dağı 3.197 m ile ilin en yüksek noktasıdır. Ardahan Platosu ilin orta kesiminde yer alır. Yüksekliği 1800-2000 m’ dir. Temelini Neojen volkanizması sonucu ortaya çıkmış lavlar oluşturur.

Ardahan Merkez ilçesinin güneyinde Göle, kuzeyinde Hanak, doğusunda Çıldır ve batısında Artvin'in Şavşat ilçesi yer almaktadır.

ARDAHAN'IN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Ardahan, bölge itibarıyla soğuk, elverişsiz iklimi ve işsizliğin de olması nedeniyle dışarıya çok göç vermiştir. 2012 yılı itibarıyla 19.075 olan nüfusuyla Türkiye'deki en küçük il merkezi olan Ardahan'ın nüfus bilgisine dair son kayıt 20212 yılına aittir.

Ardahan'ın ilçeleri:

Ardahan (il merkezi)

Çıldır

Damal

Göle

Hanak

Posof

ARDAHAN'IN PLAKASI: 75

ARDAHAN'DA GEZİLECEK YERLER

Şeytan Kalesi

Şeytan Kalesi eski adı Rabat olan Yıldırımtepe köyünün merkezinin 1,3 km kuzeyinde, bir derenin sağ kıyısında kayalık bir tepede yer alır. Üç tarafı uçurum olan bu tepeye sadece bir yönden ulaşmak mümkündür. Kaleye bu konumundan dolayı ulaşımının ve ele geçirilmesinin zor olması nedeniyle Şeytan Kalesi dendiği sanılır. Ancak kalenin ele geçirilememesinden dolayı kaledekilerin yenilmezliği kötü ruhlarla, şeytanla bağlantılı olduğu gibi halk arasında bir efsane de mevcuttur.

Kongre Binası

Çıldır Buz Şehri

Çıldır Akçakale Adası

Mozeret Tepesi Cam Seyir Terası

Ardahan Kalesi

Yalnızçam Kayak Sporları Merkezi

Çıldır Gölü

Atatürk Silüeti

ARDAHAN'DA NE YENİR?

Ardahan'ın yenmesi gereken en güzel yemeği 'KAZ'



Dünyada birçok ülkenin mutfağında çeşitli şekillerde yer alan Kaz eti ülkemizde genellikle Kars ve Ardahan yörelerinde bulgur pilavı ile pişirilerek servis edilir. İlkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar bakımı gerçekleştirilen, kuluçkaya yatırılan kazlar kış mevsiminin ilk aylarında etleri yenmek üzere hazırlanır. Tuz ile ovularak saklanan kaz eti oldukça lezzetli ve faydalı bir ettir.Lezzetinin yanında içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller ile insanlar için çok yararlı bir besin kaynağıdır.

Ağır ve yağlı bir et olan kaz etinin zararlı olduğuna dair çeşitli söylemler vardır fakat bu konuda kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Yalnızca ağır ve yağlı olduğu için kalp ve damar rahatsızlıkları ile kolesterol gibi hastası olan kişilere önerilmemektedir.

Kaz eti genellikle kışın tüketilen çok değerli besin öğelerine sahip olan mineral ve vitamin kaynağıdır. Çok tuzlu ve ekstra yağlı tüketilmesi önerilmeyen kaz etinin suyu da kendi kadar lezzetli ve faydalıdır.Ardahan ve Kars yörelerinde servis edilirken genellikle bulgur pilavı bu su ile pişirilir. Bazen çorbası yapılan bazen ise boş içilen Kaz eti suyunun saçlara ve cilde çok iyi geldiği bazı kaynaklar tarafından iddia edilmiştir. Günlük protein ihtiyacımızın yarısını içinde bulunduran kaz etinde A, B, E vitaminleri yüksek oranda bulunur ve B12 eksikliğine çok iyi gelir.Kaz etinde bulunan fosfor ve kalsiyum diş etlerine ve kemiklere oldukça yararlıdır. İçeriğinde ki B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken B5 vitamini de saçların doğal rengini korumaya yardımcı olabilir