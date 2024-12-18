Ardahan'da okullar tatil edildi
Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle Perşembe günü için il genelinde engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi. Ayrıca il genelinde okullar tatil edildi
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımda aksamaya yol açtığını belirtti.
Vali Çiçek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personel bir gün süreyle idari izinli olacaktır." ifadesini kullandı.
Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.
Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.
Öte yandan, yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunun Çamlıçatak mevkisi ile Çıldır ilçesi arası araç geçişine kapatıldı.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ DE TATİL
Ardahan Üniversitesinde kar yağışı nedeniyle eğitime Perşembe günü ara verildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Ayrıca tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı.
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