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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan'dan Okan Buruk'a cevap - Galatasaray Haberleri

        Arda Turan'dan Okan Buruk'a cevap

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Arda Turan, Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Berke Özer'le ilgili açıklamalarına cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:16
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        Arda Turan'dan Okan Buruk'a cevap!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        GALATASARAY'A TEŞEKKÜR

        Karşılama için teşekkürlerini ileten Arda Turan, "Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek, sonra İbrahim Ağabey muhteşem karşıladılar. Büyük Galatasaray taraftarı, onun nezdinden Ultraslan, Sevgili Sebahattin Şirin'e teşekkür ediyorum. Böyle hatırlanmak güzel..." dedi.

        "KOLAY DEĞİL BU KADAR BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNAMAK"

        Galatasaray'a karşı oynamanın kolay olmadığını söyleyen Turan, "Kolay değil bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak. Oyunu tutmaya çalıştık. Baskıyı biliyorduk, çözümler üretmeye çalıştık. Bol bol savunma arkasına birebir atıp boylarını uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk." ifadelerini kullandı.

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        "BAŞKA ÇARESİ YOK"

        Oyundan memnun olduğunu dile getiren Turan, "Bazı karşılamalarda sıkıntılar yaşadık. Az pas yaptık. Oyundan memnunum. Oyun gidip geldikçe fırsatlar olacağını biliyorduk. Anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz, başka çaresi yok. Muhteşem mücadele verdi oyuncularım." dedi.

        "HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

        Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyleyen 37 yaşındaki hoca, "Çok sakatımız cezalımız vardı. Hüseyin kardeşim 17 yaşında, ilk defa Süper Lig maçına çıktı. Berabere kaldık ama sadece 1 puan aldık. Hedefimiz ligde kalmak, onun için mücadele edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

        "ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR, BAŞIMIZ DİK!"

        Arda Turan ayrıca, "Ben oyuncularıma aynısını söyledim; bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları için, futbolu sevenler için bu bir eğlence sporu. Biz çok şükür bu kulüpten çıktık. Bu kulüpte aldığımız eğitim bu. Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar verdik. En nezaketli şekilde mücadele ettik. Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Üzücü ama biz sahada kalacağız. Çalışacağız. Ben alışığım hayatımda olmadığım yükleri almaya. Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık." sözlerini de sarf etti.

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        "BURASI BİZİM EVİMİZ"

        Rams Park'ta Galatasaray'a rakip olmasıyla ilgili konuşan Turan, "Duygusal anlar ama bir takımın lideri olunca takımınıza konsantre oluyorsunuz. Kolay değil. Burada büyüdük. Anne babama kadar herkes duygusal. Burası bizim evimiz, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Durum bu." dedi.

        "METEHAN ÇOK AKILLI BİR ÇOCUK"

        Metehan Baltacı ile ilgili konuşan Turan, "Metehan'ı ben yetiştirmedim. Metehan'ı Galatasaray yetiştirdi. Biz daha çok oynattık. Bugün de Okan Ağabey'in emeğiyle beraber muhteşem hale geldi. Milli takım stoperi görüyorum, Bülent Ağabey gibi Galatasaray'ın geleceğini görüyoruz. Çok akıllı bir çocuk. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

        "FAUL STANDARTI ÇOK DÜŞÜK"

        Hakem konuşacak bir durum olmadığını söyleyen Arda Turan, "Geçen hafta bana hakemi kimse sormadı. Hakem konuşacak bir durumumuz yok. Biz öyle devam ediyoruz. Hakem standartının üst seviyeye çıkmasından yanayım. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Faul standartı çok düşük. Baskı oluyor ama faul standardını yükseltmeliyiz. İki takım için de böyle." dedi.

        "GELECEKLE İLGİLİ PLANLAR YAPACAĞIZ"

        Ligde kalabilirlerse gelişme fırsatlarının olacağını söyleyen genç hoca, "Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Eğer ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Kadromuzu geliştireceğiz. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

        "BÜYÜK MAÇLARDA BÜYÜK KAHRAMANLAR ORTAYA ÇIKMALI"

        Beraberliği değerlendiren Arda Turan, "Büyük maçlarda büyük kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı puan almak istiyorsanız en iyi halinizde olmanız lazım. Burada Tottenham, Manchester United puan alamıyor. Bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Dorukhan, Berke, Tayfur... Tayfur, Beşiktaş maçındaki yıpranmadan sonra sahadaydı. Berke büyük kahramanlık yaptı. Önemli bir kaleci yetişiyor." sözlerini sarf etti.

        OKAN BURUK'A CEVAP

        "Okan Buruk, 'Berke hiç yerden kalmadı' dedi." sözlerine karşılık olarak Arda Turan: "Okan ağabey öyle dediyse vardır bir bildiği, doğrudur." cevabını verdi.

        Arda Turan ayrıca, "Oyuncular buralarda sıkıntılar yaşayabilir. Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz. Gurur duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş." ifadelerini kullandı.

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