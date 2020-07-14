Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray'da geçtiğimi devre arası transfer döneminde yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getiren Arda Turan meselesi yeniden alevlendi. Terim'in takımında görmek istediği eski oyuncusunun Galatasaray'la anlaştığı yönünde çıkan haberlerin yönetimin de şaşkınlıkla takip ettiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; tecrübeli oyuncunun transferine sıcak bakmayan Cengiz yönetiminin, fikrinde henüz bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Arda'nın Galatasaray'a imza attığı yönünde çıkan haberlere karşın Sarı-Kırmızılı yönetimin önüne bu konuyla ilgili herhangi bir şey gelmediği öğrenildi. Terim'in yeni sezonda Arda'yı kadrosunda görmek istemesi ve bunu yönetime iletmesi durumunda konunun yönetim kanadında yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

Son olarak İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Arda Turan'ın yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğini yazmıştı. Haberde; tecrübeli futbolcunun, maç başı ücret üzerinden 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.