08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk'ün yerine listeye eklenerek FIFA kokartı alan Arda Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kış Semineri sonrasında açıklamalarda bulundu.
Genç yaşta kokart taktığı için mutlu olduğunu belirten Arda Kardeşler, "Mutluyum, kokart takmak bana nasip oldu. Genç yaşta bu kokartı elde ettiğim için emeği geçen MHK başkanlarımıza, hocalarımıza, ağabeylerimize, arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Umarım yurt dışında da başarılı olurum" diye konuştu.
"SADECE GÖRDÜĞÜMÜZÜ ÇALIYORUZ"
Sahada sadece gördükleri pozisyonları çaldıklarını ifade eden Kardeşler, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz baskıyla çok ilgilenmiyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Skor, takım ne olursa olsun, biz sadece gördüğümüzü çalıp, sonucun ne olacağını düşünmeden hareket etmeye çalışıyoruz. Kendimizi de dış dünyadan soyutlamaya çalışıyoruz açıkçası" şeklinde konuştu.
"VAR, FAYDALI BİR SİSTEM"
VAR sisteminin birçok hatayı engellediğini dile getiren Kardeşler, "Toplantılarda da bahsedildiği gibi VAR sistemi, faydalı bir sistem. Daha önce elle atılan goller, 1 metre ofsayt olan pozisyonlar, ceza sahası dışında verilen penaltılar vs. gibi çok açık hatalar engellendi ancak yoruma bağlı pozisyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da futbolun güzelliği diyelim. Hakemler de kendi aralarında tartışıyor. Mutlak doğru bir şey yok. Biz de daha çok çalışarak en doğruyu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"CÜNEYT AĞABEY DÜNYADA BİZİM İÇİN ÖNCÜ"
Cüneyt Çakır'ın kendileri için dünya futbolunda öncü olduğunu belirten Kardeşler, "Cüneyt ağabey sayesinde Türk hakemliği dünyada en iyi konumlardan birinde. Biz de sürekli kendisini örnek alıyoruz. Sadece onu söylemek olmaz, diğer ağabeylerimiz de var. Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü. Her kapıyı açtı, müthiş başarılara imza attı. Bizi de Türk hakemlerin bunu yapabileceğine inandırdı. Kendisine de teşekkür ediyorum burada" diye konuştu.
"ÖZEL HAYATIMIZDA FUTBOLDAN ÇOK KONUŞMUYORUZ"
Arda Kardeşler, son olarak kardeşi Erce Kardeşler ile özel hayatlarında futbolla ilgili konuşup konuşmamalarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"Özel hayatımızda futboldan çok konuşmuyoruz ama illaki muhabbetler geçiyor. Anlaştığımız, anlaşamadığımız pozisyonlar oluyor. Bazen onların bazen benim eleştirilerim oluyor. Tatlı bir şekilde bağlıyoruz. Ama aile içinde çok fazla konuşmamaya çalışıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!