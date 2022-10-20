Arda İsminin Anlamı Nedir? Arda İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Arda isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ARDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arda ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Arda isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Arda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ARDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Arda ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Sonra gelen. Hükümdar veya kumandan asası. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. İşaret olarak yere dikilen çubuk.

ARDA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Arda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arda ismini koymak caizdir.

ARDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Arda ismini kullanan 96.691 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Arda ismini kullanan 19.732 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Arda ismini kullanan 7.984 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Arda ismini kullanan 8.204 kişi bulunmaktadır.

ARDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Arda ismine sahip olan kişilerin en belirgin özellikleri arasında zengin olma arzusu vardır. Özgürlükçü yapıları, sadece aile ve özel yaşam ile sınırlı değildir. İş hayatında da kısıtlanmaktan hazzetmezler. Kendiişlerinin patronu olmayı arzu ederler. Büyük oluşumların adamlarıdır, riskli işlere imza atabilirler. Partnerlerinde sıkça aradıkları şey, özgüven ve zekadır. Dış görüntüye aşırı derecede önem verirler. Mükemmeli severler, mükemmellik kaygısı taşırlar ve karşı cinse karşı seçici davranırlar. Kolay kolay uzun ilişkiler kuramazlar. Ama birine denk gelip, tüm beklentileri de karşılanıyorsa, ihanet tarzında bir yaklaşım içine de girmezler.