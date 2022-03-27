U17 Milli Takımımız UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı Galler'i 5-2 yendi.
TSC Trate Gornja Radgona'da oynanan maçta Milli Takımımızın gollerini 9. dakika Halil Özdemir, 10. dakika Efe Kaan Sihlaroğlu, 33. dakika Arda Güler, 55 ve 86. dakikalarda Can Yılmaz Uzun atarken, Galler'in gollerini 17 ve 58. dakikalarda penaltı vuruşlarından Luke Harris kaydetti.
Grubumuzun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. U17 Milli Takımımız Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.
Stat: TSC Trate Gornja Radgona
Hakemler: Juri Frischer, Sander Saga, Jernej Flajšman, Alen Borošak
Galler: Oliver Camis, David Williams (D.46 Scott Godden), William Andiyapan, David Abbott (Dk.83 Matthew Senior), Sebastian Dabrowski, Charles Crewe (Dk.77 Jack Shaw), Daniel Watts (Dk.77 Cole Fleming), Luke Harris, Ben LloydOmari Benjamin, Japhet Mpadi (Dk.77 Callum Osmand)
Türkiye: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk.90 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Muhammed Eren Arıkan (Dk.88 Kaan Berk Bengi), Kenan Yıldız, Furkan Yöntem (Dk.71 Fahri Kerem Ay), Efe Kaan Sihlaroğlu, Arda Güler, Halil Özdemir (Dk.71 Semih Kılıçsoy), Selim Can Sönmez (Dk.46 Can Yılmaz Uzun)
U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)
Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Kaan Bengi (FC Bayern München), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), İzzet Ali Erdal (1.FSV Mainz 05), Selçuk Rinal (FC St. Pauli)
Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karsluher SC), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Kenan Yıldız (FC Bayern München), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.)
Forvet: Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Soykan Başar
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