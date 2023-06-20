Arda Güler transfer olacak mı? Fenerbahçe'deki geleceğine dair açıklamayı yaptı!

HABERTURK.COM

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Galler'i 2-0 yenerken geceye Arda Güler damga vurdu. Milli yıldız attığı harika golle ay-yıldızlı formayla siftahı yaparken mücadelenin ardından da açıklamalar yaptı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu attığı muhteşem golle ilgili "Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." ifadelerini kullandı.

Arda, geleceği ile ilgili sorulan soruya ise "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

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