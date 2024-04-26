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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler Real Sociedad - Real Madrid maçında 11'de başladı, golünü attı - Futbol Haberleri

        Arda Güler Real Sociedad - Real Madrid maçında 11'de başladı, golünü attı

        Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad maçıyla birlikte ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı. Genç yıldız, La Liga'da 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı. Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında takımını öne geçirdi ve galibiyeti getirerek maçın adamı seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 23:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:28
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        • 1

          Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Real Sociedad karşısında ilk kez ligde 11'de başladı.

        • 2

          Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, La Liga'da ilk kez bir maça 11'de başladı.

        • 3

          Arda müsabakanın 26. dakikasında rakip fileleri sarstı ve Real Madrid tarihine geçti.

        • 4

          Genç yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında 2. sırada yer aldı:

        • 5

          Rodrygo Goes - 18 yaş 294 gün

          Arda Güler - 19 yaş 61 gün

          Jude Bellingham - 20 yaş 44 gün

        • 6

          Müsabakanın 15. dakikasında Real Madrid'de Arda Güler, maçın hakemi Juan Martínez Munuera'ya itirazdan dolayı sarı kart gördü.

        • 7

          Arda Güler, 68. dakikada ise kenara gelerek oyundan çıktı. Mücadeleyi ise 1-0 Real Madrid kazandı.

        • 8

          Golün ardından Real Madrid resmi hesabından "Arda GÖLer" paylaşımı geldi. Paylaşım büyük ilgi gördü.

        • 9

          Arda yerini Vinicius Junior'a bıraktı. Karşılaşma sonunda maçın adamı seçilen Arda Güler'i takım arkadaşları ve teknik ekip tebrik etti.

        • 10

          İspanya La Liga'da sezonun geride kalan bölümünde 33 maça çıkan Real Madrid, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        • 11

          Bu sonuçların ardından 84 puan toplayan Madrid ekibi, liderlik koltuğunda yer alıyor.

        • 12

          Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona'nın ise 1 maç eksiğiyle 70 puanı bulunuyor.

        • 13

          ANCELOTTI KARARINI AÇIKLADI

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının Arda Güler'le ilgili konuştu.

        • 14

          İtalyan teknik adam, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.

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          Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.

        • 16

          Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine şöyle devam etti:

          "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek. Saf bir yetenek, altın gibi..."

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