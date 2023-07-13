Arda Güler'in sevgilisi ile son pozu gündem oldu! Duru Nayman aileye girdi!

Fenerbahçe'nin eski sporcusu Arda Güler, geçtiğimiz hafta resmi olarak Real Madrid'e transfer edilmişti. Güler, annesi, babası, kız kardeşi ve arkadaşları ile Madrid'in merkezindeki bir restoranda yemek yedi. Masada kız arkadaşı Duru Nayman'ın da olduğu görüldü.