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        Arda Güler'in sevgilisi ile son pozu gündem oldu! Duru Nayman aileye girdi!

        İspanya'nın Real Madrid kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler ailesi ile birlikte Madrid'deki bir Türk restoranında yemek yedi. O anın çekilen karesinde Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman da görüldü.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 09:56
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          Fenerbahçe'nin eski sporcusu Arda Güler, geçtiğimiz hafta resmi olarak Real Madrid'e transfer edilmişti. Güler, annesi, babası, kız kardeşi ve arkadaşları ile Madrid'in merkezindeki bir restoranda yemek yedi. Masada kız arkadaşı Duru Nayman'ın da olduğu görüldü.

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          Geçtiğimiz günlerde İspanya havalimanında görüntülenen Arda Güler'in yanında Galatasaray'ın basketbol oyuncusu Duru Nayman görülmüştü. İkilinin arasında aşk iddiaları ortaya çıkmıştı.

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          Arda Güler ve Duru Nayman'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Güler'in geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte İspanya'da bir Türk restoranında yemek yerken verdiği pozda Nayman da görüldü.

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          Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi. 

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          Fotoğraf: Anadolu Ajansı

          İşte Arda Güler ve sevgilisinin son pozu...

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