        Arda Güler, "IFFHS Yılın En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne" aday! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, "IFFHS Yılın En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne" aday!

        Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi oyun kurucusunu seçiyor. 15 kişilik aday listesinde yer alan Arda Güler de yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Güler, dünya yıldızlarıyla yarışacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.

        IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi.

        Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek.

        Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.

        Aday gösterilen 15 futbolcu şunlar:

        Futbolcu Ülke Kulüp
        Arda Güler Türkiye Real Madrid
        Bruno Fernandes Portekiz Manchester United
        Cole Palmer İngiltere Chelsea
        Florian Wirtz Almanya Bayer Leverkusen / Liverpool
        Jude Bellingham İngiltere Real Madrid
        Kevin De Bruyne Belçika Manchester City / Napoli
        Lamine Yamal İspanya Barcelona
        Martin Odegaard Norveç Arsenal
        Pedri İspanya Barcelona
        Vitinha Portekiz PSG
        Lionel Messi Arjantin Inter Miami
        James Rodriguez Kolombiya Leon
        Reo Hatate Japonya Celtic
        Muhammed Kudüs Gana West Ham / Tottenham
        Malik Tillman ABD PSV / Bayer Leverkusen
