Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi

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Madrid ekibi, 2023-24 sezonu hazırlıklarına önceki gün "Real Madrid Şehri" olarak bilinen Ciudad Real Madrid adlı tesislerde başlarken Arda Güler de hem çalışmalar öncesinde hem de çalışmalar esnasında göz doldurdu.

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Genç futbolcu, ilk antrenmanında takım arkadaşlarını ve teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi başardı.

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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ilk antrenmanında yaptıklarından çok etkilendi.

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Takıma yeni katılan transferlerden Arda Güler ve Brahim Diaz'ın antrenmanın kalitesini yükselttiği belirtilen haberde, İtalyan çalıştırıcının iki isimden de çok memnun kaldığı ifade edildi.

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Arda Güler'in oynama arzusunun da gözlerden kaçmadığının altı çizilirken, gelecek sezon takımla birlikte çok iyi işler yapabileceği belirtildi. Ancelotti'nin tekniği ve nitelikleri dolayısıyla da Arda'ya tam not verdiği açıklandı.

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YILDIZLARLA BİR ARADA Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kroos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi.

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Milli futbolcu, Real Madrid'in diğer yeni transferi 19 yaşındaki Jude Bellingham ile hafta sonu Madrid'deki bir restoranda yemek yemişti.

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İZİN VERİLDİ AMA... Real Madrid'de yaz başında milli takımları ile kampta olan futbolcuların bir hafta çalışmalara katılacağı belirtilirken, Arda Güler'in buna gerek olmadığını söyleyerek kampa erken katılmayı tercih ettiği öğrenildi. Milli yıldızın bu hareketi, Real Madrid taraftarı ve İspanyol kamuoyundan alkış aldı.

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BARCELONA BAŞKANI LAPORTA'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için Barcelona başkanı Joan Laporta flaş bir açıklamada bulundu.

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Sarı-lacivertli takımdayken Avrupa'da transferin adeta gözdesi haline gelen 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler için Barcelona Sportif Direkötörü Deco'yu İstanbul'a göndermişti.

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Transferde oyuncu ile Real Madrid'den önce oyuncu ve kulüple anlaştıklarını İspanyol basınında Sport'a açıklayan Başkan Laporta transferde Real Madrid'in Arda'yı almasının sebebini şu sözlerle açıkladı:

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"Arda Güler için transfer savaşına girebilirdik ama vazgeçtik. Çünkü Real Madrid geldi ve çok daha fazla para ödedi. Belli kriterlerimiz var ve buna saygı duyuyoruz."

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Arda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkarken takımına 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı ve sezonun sona ermesiyle birlikte, İspanyol devi Real Madrid'e bonuslar dahil 30 milyon Euro'ya transfer oldu.