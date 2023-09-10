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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den beklenen haber geldi: İşte sahalara döneceği tarih! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den beklenen haber geldi: İşte sahalara döneceği tarih!

        Fenerbahçe'den rekor bedel ile Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler, sezon öncesi yapılan ABD kampında talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Uzun süredir sahalardan uzak kalan genç yıldızın dönüş tarihi belli oldu. İşte yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:30
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          Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler takımının ABD kampında sakatlanmıştı.

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          Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiç süre alamayan Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

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          Mundo Deportivo'nun haberine göre, Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, LaLiga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara geri dönmesi bekleniyor.

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          TEDAVİYE ÇOK HIZLI YANIT VERDİ

          18 yaşındaki genç yıldızın ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde tedaviye reaksiyon verdiği ve sahalara beklenenden çok daha erken döndüğü belirtilirken, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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          HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

          İspanyol devinde sezon öncesi kamp çalışmalarının en çalışkan isimlerinden biri olarak gösterilen Arda Güler, kısa sürede İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin takdirini kazandı.

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          İdmanlarda tekniği ile öne çıkan Arda, uzun süre İspanyol medyasının gündeminden düşmedi.

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          Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 Süper Lig maçında takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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