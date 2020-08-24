Arçelik bünyesindeki Güney Afrika’nın en büyük ev aletleri üreticisi olan Defy, ülkenin önde gelen kara savunma çözümleri üreticisi Denel Land Systems ve Cambridge Üniversitesi güçlerini birleştirerek, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede kritik bir başarı elde etti. Pandemi döneminde Cambridge Üniversitesi’nin katkılarıyla İngiltere’de kurulan ve Arçelik’in Defy ile Beko UK şirketleri ile destekçileri arasında yer aldığı Open Ventilator System Initiative, solunum cihazı geliştirdi.
Geliştirilen ventilatör, Arçelik’in Güney Afrika’daki şirketi Defy tarafından üretildi. Defy bu üretimiyle Kraliyet Mühendislik Akademisi’nin (Royal Academy of Engineering),Başkanın Pandemi Hizmeti Özel Ödülü”nü (The President's Special Awards for Pandemic Service) almaya hak kazandı.
ARÇELİK DEFY İMZASI TAŞIYOR
Open Ventilator System Initiative tarafından İngiltere’de geliştirilen ve 115. yılını kutlayan Defy’ın KwaZulu-Natal’daki Jacobs fabrikasında üretilmeye başlanan ventilatör, Afrika’da yoğun bakım servislerinde kullanılabilecek kalitedeki ilk solunum cihazı olma özelliğini de taşıyor.
Ventilatör, COVID-19 virüsünün yanı sıra, pnömonik hastalıklar da dahil, birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek. Cihaz, yerel Zulu ve Xhosa dillerinde ‘yaşam’ anlamına gelen “Impilo” adını taşıyor. Defy, ventilatörün üretiminde 17 yerel tedarikçi ile birlikte çalışıyor.
Arçelik, Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Biyosis, Baykar ve Aselsan iş birliği ile Türkiye’nin ilk yerli solunum cihazını da üretmişti. Arçelik’in Çerkezköy’deki Elektronik İşletmesi’nde ürettiği ventilatörler, ihtiyaç sahibi 18 ülkeye de gönderildi. Bu ülkeler arasında pandemiden ağır şekilde etkilenen Afrika ülkeleri Somali, Çad, Nijerya, Nijer ve Libya da bulunuyor.
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