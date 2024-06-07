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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Arçelik'ten konutlarda yeşil enerji atılımı - Teknoloji Haberleri

        Arçelik'ten konutlarda yeşil enerji atılımı

        Arçelik, yenilenebilir enerji dönüşümü atağına Enerji Çözümleri Evi projesi ile devam ettiğini açıkladı. Firmanın Enerji Çözümleri Evleri ile konutlarda yeşil enerji dönüşümüne ivme kazandırmayı amaçladığı, enerji çözümlerini sergilediği evlerle, yenilenebilir enerji konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediği belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:22
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        Konutlarda yeşil enerji atılımı
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        Arçelik, Türkiye çapında başlattığı yenilenebilir enerji atılımında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı ile güneş enerjisinin potansiyelini Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmelere aktarmayı sürdüren şirket, yeni projesi Arçelik Enerji Çözümleri Evi ile tüketicileri konutlarda yeşil dönüşüme teşvik etmeyi hedefliyor.

        İSTANBUL'DA BAŞLIYOR

        İlk olarak İstanbul Kadıköy’deki Kalamış Marina’da ziyarete açılan Arçelik Enerji Çözümleri Evi’nde, Arçelik’in yerli güneş paneli, Sunjunior enerji depolama sistemi, ısı pompası ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümleri ve HomeWhiz teknolojisi ile çalışan Arçelik beyaz eşyaları sergilenecek. Arçelik Enerji Çözümleri Evi, 30 Haziran’a kadar Setur Kalamış Marina’da tüketicilerle buluşacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan 2 farklı boyutuyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla’daki farklı kentsel alanları ziyaret ederek farkındalık yaratmayı hedefliyor.

        "HEDEF KONUTLARDA YEŞİL DÖNÜŞÜME HIZ KAZANDIRMAK"

        2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan şirketin yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye konumu itibarıyla güneş enerjisi alanında önemli bir potansiyele sahip. Yıllık ortalama 2.741 saatlik güneşlenme süresiyle Avrupa’nın en fazla güneş alan ülkesi. Böylesine büyük bir potansiyel de güneş panellerine olan ilgi ve yatırımları her geçen gün artırıyor. İklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin en önemli araçlardan biri olduğunun bilinciyle 2023 yılında yerli güneş paneli üretimiyle başlattığımız yenilenebilir enerji atılımımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Güneş enerjisinin potansiyel ekonomik ve ekolojik etkisini işletmelere aktaracak Arçelik Enerji Çözümleri TIR’ı projemizin ardından Arçelik Enerji Çözümleri Evi projemizle işletmelerin ardından konutlarda da yeşil dönüşüme hız kazandırmayı amaçlıyoruz. Üretimden ve depolamaya, uçtan uca enerji çözümlerimizle konutlarda da yeşil enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz” dedi.

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye’de konutlar ve sanayi kuruluşları %47 ile elektrik tüketiminden eşit pay alıyor. Yenilenebilir enerji kullanımına geçiş hem ekonomik açıdan hem de gezegenimizin geleceği için katma değer yaratıyor. Bugün müstakil evinize kuracağınız güneş enerjisi sistemleri (GES) aracılığıyla yıllık elektrik ihtiyacınızın büyük bir kısmını temiz ve sınırsız bir kaynaktan karşılayabiliyorsunuz. 350’den fazla bayimiz aracılığıyla yenilenebilir enerjiye yönelik ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Arçelik Enerji Çözümleri Evi ile de tüketicileri evlerinde yeşil enerji kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Dış cephe kaplaması ve mobilyaları geri dönüştürülmüş plastikten üretilen evimiz, üzerindeki güneş enerjisi sistemleriyle içerisindeki buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, klima, TV gibi cihazların tükettiği elektriği de kendisi üretecek ve güneş enerjisinin potansiyelini tüketicilere deneyim yoluyla aktaracak. Önümüzdeki dönemde farklı projelerle yenilenebilir enerji atılımımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz, müşterilerimiz için bu seçeneği çok daha cazip hale getirmek ve tasarruf etmelerine katkı sağlamak” diye konuştu.

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