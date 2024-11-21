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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik'ten İtalya'da 110 milyon Euro'luk yatırım planı - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik'ten İtalya'da 110 milyon Euro'luk yatırım planı

        Arçelik, İtalya'da 110 milyon Euro'luk yatırım yapmayı planladığını ve bu süreçte etkilenebilecek 2 bin çalışan için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:28
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        İtalya'da 110 milyon Euro'luk yatırım planı
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        Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

        İtalya'ya gelecek dönemlerde 110 milyon Euro'luk yatırımın planlandığı belirtilen açıklamada, "Şirketimizin 7 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ile çalışan temsilcileriyle görüşmeler sürdürülmektedir." denildi.

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        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefimizin devam ettiği ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon Euro tutarında yatırım yapılmasının planlandığı, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği, karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

        Bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından lokal istihdamın korunması amaçlı görüşler paylaşılmış ve sunulan önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiş olup, İtalya'daki tüm operasyonlarımız için süreçten etkilenmesi beklenen yaklaşık 2 bin çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere devam edilecektir."

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