Arçelik'ten 220 milyon Euro'luk Rusya hamlesi

Arçelik, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan'da faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool ile anlaşma imzalandı.
Firmadan KAP'a yapılan bildirimde üst satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon Euro olarak belirlendiği bildirildi.
KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İşlemin tamamlanması, Sözleşme'de yer alan yasal izinlerin alınması ile devam eden incelemelerde önemli olumsuz etkisi olabilecek bir konunun gündeme gelmemesi dâhil kapanış koşullarına bağlıdır. Kapanış günü itibariyle, Arçelik, Indesit JSC ve Whirlpool LLC şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan, bunların %100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakhstan LLP paylarına ise dolaylı olarak sahip olacaktır. Satın alıma konu şirketlerin Lipetsk'de soğutucu ile çamaşır makinası üretimi yapılan toplamda 2.8 milyon adet kapasiteli üretim tesisleri ve yaklaşık 2.500 çalışanı bulunmaktadır."
ON YIL SÜREYLE YILLIK OLARAK HESAPLANACAK
"Satın alım bedeli, kapanış bilançosundaki maddi duran varlıklar, net işletme sermayesi gibi büyüklüklere dayalı olarak belirlenen üst sınırı aşmayacak olup, şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon Euro olarak tahmin edilmektedir. Satın alım bedeli, kapanışı takip eden on yıl süreyle yıllık olarak hesaplanacaktır. Yıllık ödemeye esas tutarlar performansa bağlı olarak ve belirli yükümlülüklerin düşülmesi ile hesaplanacak, yasal izinler ile onaylara bağlı olmak üzere, dağıtılabilir kaynakların bulunması ve yasal engellerin bulunmaması gibi koşullara tabi olarak tahakkuk ederek ödenecektir. Onuncu yıl itibariyle hesaplanan fakat henüz koşulların sağlanamaması nedeniyle tahakkuk etmemiş hisse alım bedeli, bu tutarla sınırlı olmak üzere ilave 5 yıl sürede koşulların oluşması halinde tahakkuk ederek ödenecektir.
Ayrıca, devralınan şirketler ile birlikte transfer olacak "Stinol" markasına ek olarak, "Indesit", ve "Hotpoint" grubu markaları da devralınan şirketler tarafından İlgili Ülkeler'de kullanılacak olup, ilgili sözleşmelerin Kapanış'ta imzalanması öngörülmektedir."
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