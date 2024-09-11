Arbnor Muja: Türkiye, Avrupa'nın en zor liglerden biri olacak

Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Samsunspor'da sadece 1 gol atabilen Arbnor Muja, bu sezon 3-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle öne çıktı.

"TAKIMDA ARKADAŞLIK ORTAMIMIZ GAYET GÜZEL"

Arbnor Muja, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon alışma dönemi nedeniyle kendini gösteremediğini belirtti.

Alışma sürecinin kendisi için biraz uzun geçtiğini aktaran Muja, "Bu yıl takımıma katkı vermeyi çok istiyorum. Bunun için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımda arkadaşlık ortamımız gayet güzel. Bu yıl artık bildiğim ve tanıdığım futbolcu arkadaşlarımla yan yana oynamamız, performansıma pozitif anlamda etki ediyor ve bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım en iyi şekilde aynı performansı göstermeye devam ederim." diye konuştu.

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Geçen sezona göre farklı bir oyun anlayışları olduğunu anlatan Muja, şunları kaydetti:

"Bu sene göstermiş olduğumuz performans geçen seneye göre çok daha farklı. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu sadece benim performansımı değil, takım arkadaşlarımın da performansını yükseltti. Sadece Beşiktaş maçında şanssızdık. O maçta da çok pozisyon bulan taraf bizdik. Ne yazık ki şans bizim yanımızda değildi. Sonraki 2 maçta da çok iyi performans gösterdik ve 6 puan aldık. Bu da aslında takım olarak nasıl bir efor sergilediğimizin göstergesidir."