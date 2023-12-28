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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı

        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı

        Amasya'da evinden çarşıya gidiyorum diyerek ayrılan 56 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı, olayda şüpheli bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:38
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        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, 56 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın kaybolduktan sonra arazide cesedinin parçalanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan 54 yaşındaki N.G'nin Samsun'da olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Emniyetteki ifadesinde Kındaç'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen N.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Suluova ilçesindeki evinden çarşıya gidiyorum diyerek ayrılan ve kendisinden uzun süre haber alamayan Mehmet Kındaç'ın yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbarın ardından ilçede arazide parçalanmış ceset bulunmuş, inceleme sonucu cesedin Mehmet Kındaç'a ait olduğu belirlenmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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