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        Haberler Sağlık Araştırma: Yeni keşfedilen bakteri türü TC1, sıtmanın insanlara bulaşmasını engelleyebilir

        Araştırma: Yeni keşfedilen bakteri türü TC1, sıtmanın insanlara bulaşmasını engelleyebilir

        İspanya'da yapılan araştırmada sıtmanın sivrisineklerden insanlara bulaşmasını engellemeye yardımcı olabilecek bakteri türü keşfedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:20
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        Yeni keşfedildi! Sıtmanın bulaşmasını engelleyebilir
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        İngiliz ilaç şirketi GSK ve Johns Hopkins Sıtma Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada yeni nesil sıtma ilacı geliştirmeye odaklanan araştırmacılar, sivrisineklerde yaşayan bakteri türünü keşfetti.

        Araştırmacılar, çalışma yaptıkları sivrisinek kolonilerinden birinde en yaygın ve ölümcül sıtma türü "P. Falciparum" parazitinin yoğunluğunda önemli ölçüde azalma olduğunu tespit etti.

        Bu koloniyi inceleyen araştırmacılar, "Delftia tsuruhatensis Tres Cantos 1 (TC1)" ismi verilen bakterinin, sivrisineklerin tükürük bezinde ve orta bağırsağında sıtmaya sebep olan parazitlerin miktarını azalttığını keşfetti.

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        ÖLÜMCÜL SITMA PARAZİTİYLE MÜCADELE EDİYOR

        TC1 bakterisinin "Harmane" isimli molekül salgılayarak sivrisineklerdeki ölümcül sıtma parazitiyle mücadele ettiği kaydedildi.​​​​​​​

        Araştırmacılar, salgılanan "Harmane" molekülü sayesinde sivrisinek ısırığıyla insana bulaşan parazitte yüzde 75 azalma görüldüğünü, bu sayede sıtmayla mücadele edilebileceğini belirtti.

        TC1'in, sivrisineklerce doğal şekilde üretilen ve farklı ekosistemlerde yaygın bulunan bakteriler olduğu tespit edildi.

        Hindistan, İran ve Afrika’da sıtmanın ana taşıyıcısı sivrisineklerde etkili olduğu gözlemlenen TC1'in, insanlara sivrisineklerden bulaşan ve sıtmaya yol açan parazitlerle de mücadele edebileceği öngörülüyor.

        Araştırmanın sonuçları “Science” dergisinde yayımlandı.

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