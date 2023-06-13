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Araştırma: Hamileliğin Multipl Skleroz'a karşı olumlu etkisi olduğu tespit edildi

Araştırmacılar, hamileliğin Multipl Skleroz'a (MS) karşı olumlu etkisi olduğunu belirledi

Giriş: 13.06.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Araştırma: Hamileliğin Multipl Skleroz'a karşı olumlu etkisi olduğu tespit edildi
AA

Araştırmacılar, hamilelikte MS semptomlarının azalma sebebini tespit etmek için "gen geçişini yöneten değişiklikleri, özellikle DNA metilasyonunu" analiz etti.

Bu kapsamda, araştırmacılar, hamilelik sırasında, hastalık ve bağışıklık sistemi aktiviteleriyle bağlantılı ve birbirleriyle etkileşim halindeki gen ağlarını keşfetti.

Araştırmacılar, kadınlarda bağışıklık sisteminin hamilelik sürecinde daha güçlü olduğunu vurgulayarak hamileliğin son çeyreğinde MS'in semptomlarının yüzde 70 azaldığını ortaya koydu.

Eklem iltihabı gibi diğer otoimmün hastalıkların da bu dönemde olumlu yönde etkilenebildiğine işaret eden araştırmacılar, MS'in hamileliğin sonunda eski haline döndüğünü belirtti.

İsveç'te Linköping Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Bilimleri bölümünden Profesör Sandra Hellberg, "Araştırmanın en önemli noktası, MS hastası hamilenin bağışıklık sisteminin neredeyse sağlıklı bir hamileninkiyle aynı olmasıydı. T hücrelerindeki değişikliğin nüksetme sıklığını iyileştirdiğini görebiliyoruz. En büyük iyileşme ise MS'in en fazla geliştiği hamileliğin üçüncü çeyreğinde gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

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