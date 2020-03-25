25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aras Kargo, 65 yaş üstünün kargolarını ücretsiz taşıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımının engellenmesine #EvdeKalTürkiyem kampanyası ile destek olacak.
"Büyüklerimizin başımızın üstünde yeri var" sloganıyla hayata geçirilen kampanyayla Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin kargolarını kapılarından ücretsiz olarak teslim alacak ve diledikleri adrese gönderiminin yapılmasını sağlayacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak Ad-soyad-T.C. kimlik no-doğum yılı bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552'ye SMS göndermesi ve aldığı
kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor.
0-15 kilo arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor. Kampanya, 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi haline gelen koronavirüs tehdidine karşı şirket olarak çalışanları ve müşterileri için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü müşterilerinin kargo ihtiyaçlarının karşılanması için bir kampanya başlattıklarını bildiren Ayyarkın, "Amacımız, bu dönemde büyüklerimizin yanında olduğumuzu göstermek." ifadesini kullandı.
Kargo alımı ve teslimatında koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemlere de değinen Ayyarkın, şunları kaydetti:
"Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerimizle kuryelerimiz arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriyoruz. Şube içine en fazla 3 müşteri alıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerimizdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriyoruz. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirdik. Çalışanlarımıza da salgına karşı hijyen tedbirleri ile ilgili sık sık hatırlatma duyuruları yapıyoruz. Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldiveni kuryelerimizin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediyoruz. T.C. kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alıyoruz. Tüm şubelerimiz ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor."
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