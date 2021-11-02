Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, aralarında Arap Birliğinin Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin Ankara Büyükelçiliği temsilcisi katıldı.
Toplantıda konuşan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, platformun kuruluşundan bu yana birçok Arap ülkesinden prens, prenses, bakan ve temsilciyle toplantılar düzenlendiğini belirterek "Kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi dost ve komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal anlamdaki ilişkilerimizi pekiştirmek istiyoruz. Arap ülkelerinin büyükelçileri geleneksel hale gelen Ankara buluşmamıza yoğun ilgi gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü de "Arap-Türk dostluğu özelinde fikir alışverişinde bulunmak çok anlamlı. Bu çalışmalarımızın odağında siyaset yok. Temel amacımız ekonomik iş birliği ve karşılıklı yatırım ortamının geliştirilmesi." ifadesini kullandı.
Büyükelçi Almutairi, Boğaziçi Zirvesi'nin özel ve kamu sektörü ile her yıl bağ kurması dolayısıyla çok önemli bir zirve olduğunu belirterek "Özellikle zirvenin özel sektörde olması, yapılan görüşmeleri ve geliştirilen işlerin daha hızlı işlemesini sağlıyor. Tabii ki Türkiye, bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye’nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz." dedi.
Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam etmek zorunda olduğunu belirtti.
Boğaziçi Zirvesi'nin ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa, "Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye’ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim." dedi.
Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai de birçok Arap yatırımcının verilen teşvikler ve katkılardan dolayı yatırım amacıyla Türkiye'ye geldiğini belirterek "Ankara’dan, Bursa’dan birçok Türk iş insanıyla Ürdün ve dünyanın başka yerlerinde yatırım için verimli görüşmeler yaptık. Özellikle Ürdün’ün Avrupa Birliği, ABD ve Kanada ile ilişkilerini göz önüne alırsak bunun Türkiye’ye de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!