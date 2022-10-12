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Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! Büyük usta Levent Kırca kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir?

Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu! İşte büyük usta Levent Kırca'nın hayatı

Levent Kırca, 7 yıl önce tam bugün aramızdan ayrılmıştı. Vefatının yedinci yılında anılan Kırca, geride birçok tiyatro oyunu, unutulmaz karakterler ve güzel anılar bıraktı. İşte, büyük usta Levent Kırca'nın hayatı...

12.10.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • 12 Ekim 2015 tarihinde vefat eden Levent Kırca, ölümünün 7.yılında anılıyor. Geriye birçok eser ve tipleme bırakan büyük usta Levent Kırca'nın filmleri, tiyatroları bugün bile herkesçe seviliyor. Peki, Levent Kırca kimdir, nerelidir? İşte, Levent Kırca'nın hayatı...

  • LEVENT KIRCA KİMDİR?

    1950 yılında öğretmen Bahriye Kırca ile ressam Mehmet Kırca'nın ikinci çocuğu olarak Samsun'da doğdu. 

  • Çocukluk yıllarında annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. İlk kez 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. 

  • 10 yıl Ankara'da tiyatro çalışmalarında bulunmasının ardından İstanbul'a yerleşti. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. 

  • 1978'de Taşı Toprağı Altın Şehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı tiyatro grubunu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergiledi.

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