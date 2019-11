Salon’da aralık ayı İstanbul merkezli bağımsız plak şirketi Shalgam Records’un yeni etkinlik serisi Shalgam Records Selects ile başlayacak. Etkinlik kapsamında Tj. Porter, Can Tan, Jakuzi Akustik ve Guguou, 5 Aralık İstanbul'da olacak. Piyanist, besteci ve müzisyen Hania Rani, 6 Aralık’ta zarif olduğu kadar güçlü bir piyano gecesi için Salon’a konuk olacak. Jae Matthews ve Augustus Muller ikilisinin karanlığa hayat ve ses verdiği ABD’li post-punk etkileşimli synth-pop grubu Boy Harsher, Birlikte Güzel’in desteğiyle 7 Aralık’ta müzikseverlerle buluşacak.

Elektronik müzikle tutku dolu ilişkisini, dinamik synth-pop’unun her notasında, ağzından çıkan her sözcükte hissettiren Hollanda doğumlu Thomas Azier, Birlikte Güzel’in desteğiyle 13 Aralık akşamı İstanbul'a konuk oluyor. Türk müzik sahnesinin içten sesiyle hayatlara dokunan ismi Kalben, 14 Aralık’ta yeniden sizlerle olacak. İstanbul müzik sahnesinde progresif rock’ın zirve ekibi Nekropsi, 20-21 Aralık’ta, yine iki gece üst üste Salon’da sahne alacak.

Shalgam Records Selects

5 Aralık, Perşembe

Yayımladığı albümleri tek bir janra ile sınırlandırmayan Shalgam Records, müzik yelpazesindeki bu ucu açıklığı Salon’da gerçekleşecek gecede de gösterecek. Plak şirketinin sadece bünyesinde yer alan sanatçılara değil, sevdiği isimlerin performanslarına da yer vereceği bu etkinlik serisinin ilki, 5 Aralık Perşembe akşamı gerçekleşecek.

Sayısız punk ve alternatif rock gruplarında gitar ve bas gitar çalan 56 yaşında Kanadalı müzisyen Tj. Porter’ın elektronik müziğe yöneldikten sonra çıkarttığı ‘’Odyssey’’ isimli albümü, Shalgam Records etiketiyle 2018 yılında yayımlandı. Krautrock’tan ambient müziğe birçok farklı türden beslenen Porter, 2020 yılında yayımlanacak yeni albümünden parçalarla saat 21.00’da müzikseverlerle buluşacak.

Can Tan, 12 yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı ‘’Game Airs’’ isimli projenin devamı niteliğindeki ’’Soul Path’i geçtiğimiz ekim ayında yayımladı. ‘Ninja Arcade’ oyunlarına saygı duruşu niteliğinde ortaya çıkan konsept albümün ilk konseri için saat 21.45’te sahnede.

Jakuzi, ilk akustik konseri için saat 22.30’da sahne alacak. Vokalde Kutay Soyocak, gitarda Ahmetcan Gökçeer’in olacağı Jakuzi Akustik ile bilinen ve sevilen Jakuzi performanslarından çok daha farklı bir performans ile seyircilerin karşısına çıkacak.

Sao Paulo Bienali’nde gerçekleşecek bir performans teklifi üzerine, Güneş Terkol, Güçlü Öztekin ve Oğuz Erdin tarafından kurulan Guguou, geçtiğimiz haziran ayında ilk albümü ‘’Pas Matri’’yi yayımladı. Grup ilk konserini ise, albüm kayıtlarında yer alan Bora Çeliker’in de katılımıyla 16. İstanbul Bienali’nin açılışında verdi. Deneysel pop müzik formunda, ritmik ve sesleri manipüle ederek gerçekleştirdikleri performanslarıyla saat 23.15’te Salon’da.

Hania Rani

6 Aralık, Cuma

Hania Rani’nin müzikal kimliğini, bestelerini, müzisyenlikteki gelişimini Varşova ve Berlin doğrudan etkiledi. Yaylı, piyano ve elektronik aranjmanlar hazırlamaya başladı. Bu sırada Christian Löffler, Dobrawa Czocher ve Hior Chronik gibi isimlerle birlikte çalısma fırsatını yakaladı. Vokalist Joanna Longić'le kurduğu grubu Tęskno'yla bir albüm yayımladı. Varşova’daki National Philharmony’de, Berlin’deki Funkhaus’ta ve Londra’daki The Roundhouse’ta gerçekleşen prestijli etkinliklerde müzisyen olarak sahnedeydi. Ardından piyanoya karşı duyduğu hayranlık, daha ileri seviyeye taşınarak bir tutkuya dönüştü. İlk solo piyano bestelerini, bu yılın Nisan ayında yayımladığı Esja isimli albümünde topladı. Bu albüm, Rani’nin müzikal anlamda kendisini tam olarak ifade edebildiği ilk albümdü. Adını, Güneybatı İzlanda’da yer alan, hava koşullarının sert değişiminden dolayı sürekli farklı görünüme bürünen bir dağdan alan albüm, Hania Rani’nin albüm sürecinde içinde bulunduğu düşünce yapısını incelikli bir şekilde dinleyiciye aktarıyor.

Birlikte Güzel: Boy Harsher

7 Aralık, Cumartesi

Matthews ve Muller ikilisi ilk olarak 2013’te Teen Dreamz isimli projede bir araya geldiler. Bir nevi piyes estetiğindeki bu projede Matthews yazdığı kısa hikayeleri okurken, Muller ise hikayelere eşlik eden müziklerden ve bu müziklerin canlı performansından sorumluydu. Zamanla müziğin giderek dans edilebilir bir hal aldığını fark ederek 2014 yılında Boy Harsher’a dönüşüm gerçekleşiyor. İlk kısaçalarları Lesser Man’i aynı yıl içerisinde evlerinde kaydediyorlar. Henüz albümleri bile yokken, synth-pop sahnesinde külte dönüşüyorlar ve hayli sadık bir hayran kitlesi ediniyorlar. Konserlerinin biletleri çok önceden tükeniyor, plak baskıları ışık hızında satılıyor. ‘Yr Body is Nothing’ isimli ilk albümleri, bu büyük ilgiyi takip ediyor ve 2016’da yayımlanıyor. Matthews’un tutku, fanteziler ve yalnızlık temaları arasında gidip gelen şarkı sözlerinden oluşan vokalleri ile Muller’in minimal ve dinamik synthesizer dokunuşları, Boy Harsher’ı benzerleri arasından kolaylıkla sıyıran en büyük etkenler. Bu etkenler, geçtiğimiz aylarda yayımlanan yiten hayatlar ve akıl sağlığı temaları ekseninde ilerleyen şarkılardan oluşan ikinci albüm ‘Careful’da daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Birlikte Güzel: Thomas Azier

13 Aralık, Cuma

Aralarında Diplo ve Stromae gibi isimlerin de yer aldığı birçok sanatçı ile birlikte çalışan Thomas Azier, henüz 19 yaşındayken, kendi müzikal kimliğini bulmak amacıyla doğduğu Hollanda’dan Berlin’e taşındı. Berlin’in renkli gece hayatı ve tekno kulüplerinden aldığı ilhamla ilk albümü Hylas’ı 2014’te yayımladı. Uzun turne sürecinin ardından Paris’e taşındı. Paris, 2017’de yayımlanan ikinci albümü Rouge’un yaratım sürecinde büyük rol oynadı. Her iki albümü de Hollanda’nın en prestijli müzik ödüllerinden Edison Ödülü’ne layık görüldü. Paris’ten New York’a, Berlin’den Amsterdam’a uzanan yolculuk ise şimdilik son albüm olan 2018 çıkışlı ‘Stray’e hayat verdi. Tamamı yolda bestelenen Stray, sanatçının yaratım ve üretim sürecinde ilginç bir değişime sebep oldu. Bu değişim, tüm albümün dizüstü bilgisayar ve USB mikrofon ile otellerde ve kiralık dairelerde kaydedilmesiyle sonuçlandı. Best Kept Secret, Lowlands ve Eurockéennes gibi önemli festivallerdeki performansların yanı sıra Paris, Amsterdam ve New York'ta biletleri tamamen tükenen kulüp konserlerine imza atan Thomas Azier, ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Kalben

14 Aralık, Cumartesi

Müzikle iç içeliği, 8 yaşındayken annesinin aldığı klavyeyle başladı. 14 yaşında ilk gitarını aldı ve içinden gelen şarkıları tüm içtenliğiyle yazmaya başladı. 2014'teki Sofar Sounds İstanbul kapsamında verdiği konserdeki ‘Sadece’ performansı, dünyada en çok izlenen Sofar Sounds videosu olarak kayıtlara geçti. Kendi ismini taşıyan ilk albümü, müzik sahnemize damgasını vurmakla kalmadı; Saçlar, Haydi Söyle, Taşikardi, Fırtınalar ve daha nice şarkısı ağızdan ağıza dolaştı. Konserlerinde binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden korosu oldu. Müzik listelerindeki hep zirvede yer alan sanatçı 2018 yılında ikinci albümü Sonsuza Kadar ile müzik listelerinde en çok dinlenenler arasında yer almaya devam etti.

Nekropsi

20 Aralık Cuma, 21 Aralık Cumartesi

Cem Ömeroğlu (gitar/ses),Cevdet Erek (davul/ses),Gökhan Goralı (gitar/ses) ve Kerem Tüzün’den (bas gitar/ses) oluşan kadroyla progresif ve deneysel müziğin ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden biri oldular. İlk albümleri Mi Kubbesi’ni 1996 yılında, Ada Müzik etiketiyle yayımladılar. Müzik sahnemizin en iyi ilk albümlerinden biri olan ‘Mi Kubbesi’ni, 2007’de Sayı 2 ve 2009’da 1998 albümleri izledi. 2013 ise, deyim yerindeyse Nekropsi’nin aylara bölündüğü yıl olarak kayıtlara geçti. Her ay yeni bir şarkıyı paylaştıkları Aylık albümü, 2013’te yayımlandı. 5 senelik aranın ardından, 2018 yılı içerisinde Sekizler ve Ta Ta Du teklileri ile müzikseverlerle buluştular. Geçtiğimiz Mart ayında, iki gece üst üste gerçekleştirdikleri konserlerden sonra 20-21 Aralık’ta, yine iki gece üst üste Salon’da.