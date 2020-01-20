YD-ÜFE (2010=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,93, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,19 artış gösterdi.



YD-ÜFE değişim oranları (%),Aralık 2019

YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%),Aralık 2019

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 8.83 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,41, imalatta %8,83 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %5,92, dayanıklı tüketim malında %11,17, dayanıksız tüketim malında %9,63, enerjide %24,78, sermaye malında %10,27 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%),Aralık 2019

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 1.82 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,04, imalatta %1,82 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,94, dayanıklı tüketim malında %1,09, dayanıksız tüketim malında %1,92, enerjide %0,14, sermaye malında %1,91 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE aylık değişim oranları (%),Aralık 2019

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 0.33 İLE BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ



YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %0,33 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %24,78, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %24,16, tütün ürünleri %20,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%),Aralık 2019

AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 2.99 İLE BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ



YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %2,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık makine ve ekipmanlar (b.y.s.) %3,44, içecekler %2,64, mobilya %2,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre YD-ÜFE aylık değişim oranları (%),Aralık 2019