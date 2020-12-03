2020 kira zammı ne kadar oldu? Aralık ayı kira artışı ne kadar? Kasım ayı enflasyo oranın açıklanmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor.
Bilindiği üzere kira artışları bir önceki yılın aynı ayındaki enflasyon oranına göre yıllık artış baz alınarak yapılıyor.
Bugün TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere tüketici enflasyonu kasım ayında yüzde 2.30 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 14.03 oldu. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.04 artış gerçekleşti.
Buna göre geçtğimiz yıl kasım ayında sözleşme yapan veya sözleşmesini yenileyen kiracılar sözlşemedeki kira tutarının yüzde 12.04 zamlı halini ödemeye başlayacaklar.
Yani geçtiğimiz yıl kasım ayında imzalanan sözleşmede bin lira olan bin 124 lira olarak kirasını ödemeye devam edecek veya sözleşme yenileyecek.
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