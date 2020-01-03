03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aralık ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TÜİK'e göre Aralık ayında fiyatı en çok artanlar arasında yüzde 30,76 ile patlıcan, yüzde 25,07 ile kuru soğan ve yüzde 17,33 ile domates oldu. İşte Aralık ayı enflasyon rakamaları 2019
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2019
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti.
Merkez Bankası ve YEP hedefleri yıllık yüzde 12'ydi.
Yıllık en düşük artış yüzde 3,16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Gıda fiyatları aralık ayında yüzde 10,89 artış kaydederken fiyatı en çok artanlar yüzde 30,76 ile patlıcan, yüzde 25,07 ile kuru soğan ve yüzde 17,33 ile domates oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,46 ile eğitim, yüzde 13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aylık en yüksek azalış yüzde 1,91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0,57 ile ulaştırma, yüzde 0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.
Aralık 2019'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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