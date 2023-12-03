Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ne kadar oldu?
Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. İhtiyaç sahibi ailelere her ay 850 TL ile 1.250 TL olarak değişen miktarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahibi ailelere verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda aralık ayı Aile Destek ödemelerinin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı tarih...
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Aralık ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı, aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda hak sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı ne kadar oldu?" İşte aralık ayı Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...
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ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
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AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
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Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
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450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.