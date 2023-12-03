Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? 2023 Aile Destek Programı başvuru şartları nelerdir?

        Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ne kadar oldu?

        Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. İhtiyaç sahibi ailelere her ay 850 TL ile 1.250 TL olarak değişen miktarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri her ay hak sahibi ailelere verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda aralık ayı Aile Destek ödemelerinin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 00:14 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aralık ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemelerinin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Aile Destek Programı, aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda hak sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Programı ne kadar oldu?" İşte aralık ayı Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...

        • 2

          ARALIK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

          Aile Destek Programı Kasım ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

        • 3

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

        • 5

          Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

          E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

        • 7

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa