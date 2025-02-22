Motorine zam geldi
Motorinin litresine bu geceden itibaren 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görüldü
Petrol fiyatları, ABD ve Çin'de ekonomik toparlanma beklentileriyle artan talep, Rusya’nın arz kesintileri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin piyasalarda yarattığı baskı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.
Günü 76,12 dolar seviyesinde kapatan brent petrol yüzde 2'den fazla düşerek 74,43 seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litresine 1 lira 44 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Zam sonrası ise 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görüldü. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.43 TL
Motorin litre fiyatı: 48.00 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 46.97 TL
Motorin litre fiyatı: 48.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.35 TL
Motorin litre fiyatı: 49.08 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
AGRI
Benzin litre fiyatı: 48.31 TL
Motorin litre fiyatı: 50.07 TL
LPG litre fiyatı: 28.49 TL
BATMAN
Benzin litre fiyatı: 48.28 TL
Motorin litre fiyatı: 50.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.52 TL
BİNGÖL
Benzin litre fiyatı: 48.27 TL
Motorin litre fiyatı: 50.05 TL
LPG litre fiyatı: 27.67 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 48.36 TL
Motorin litre fiyatı: 50.15 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
DİYARBAKIR
Benzin litre fiyatı: 48.28 TL
Motorin litre fiyatı: 50.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.54 TL
ELAZIĞ
Benzin litre fiyatı: 48.38 TL
Motorin litre fiyatı: 50.16 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
HAKKARİ
Benzin litre fiyatı: 48.41 TL
Motorin litre fiyatı: 50.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.05 TL
IĞDIR
Benzin litre fiyatı: 48.32 TL
Motorin litre fiyatı: 50.07 TL
LPG litre fiyatı: 28.49 TL
MARDİN
Benzin litre fiyatı: 48.29 TL
Motorin litre fiyatı: 50.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.52 TL
MUŞ
Benzin litre fiyatı: 48.33 TL
Motorin litre fiyatı: 50.11 TL
LPG litre fiyatı: 27.86 TL
SİİRT
Benzin litre fiyatı: 48.32 TL
Motorin litre fiyatı: 50.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.72 TL
ŞIRNAK
Benzin litre fiyatı: 48.37 TL
Motorin litre fiyatı: 50.15 TL
LPG litre fiyatı: 27.73 TL
TUNCELİ
Benzin litre fiyatı: 48.31 TL
Motorin litre fiyatı: 50.10 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL
VAN
Benzin litre fiyatı: 48.39 TL
Motorin litre fiyatı: 50.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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