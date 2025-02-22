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        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi: 22 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine bu geceden itibaren 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:06
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        Motorine zam geldi
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        Petrol fiyatları, ABD ve Çin'de ekonomik toparlanma beklentileriyle artan talep, Rusya’nın arz kesintileri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin piyasalarda yarattığı baskı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

        Günü 76,12 dolar seviyesinde kapatan brent petrol yüzde 2'den fazla düşerek 74,43 seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litresine 1 lira 44 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Zam sonrası ise 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görüldü. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 46.43 TL

        REKLAM

        Motorin litre fiyatı: 48.00 TL

        LPG litre fiyatı: 27.59 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 46.97 TL

        Motorin litre fiyatı: 48.71 TL

        LPG litre fiyatı: 27.49 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 49.08 TL

        LPG litre fiyatı: 27.34 TL

        AGRI

        Benzin litre fiyatı: 48.31 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.07 TL

        LPG litre fiyatı: 28.49 TL

        BATMAN

        Benzin litre fiyatı: 48.28 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.52 TL

        BİNGÖL

        Benzin litre fiyatı: 48.27 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.05 TL

        LPG litre fiyatı: 27.67 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 48.36 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.15 TL

        LPG litre fiyatı: 27.49 TL

        DİYARBAKIR

        Benzin litre fiyatı: 48.28 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.54 TL

        ELAZIĞ

        Benzin litre fiyatı: 48.38 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.16 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        HAKKARİ

        Benzin litre fiyatı: 48.41 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.18 TL

        LPG litre fiyatı: 28.05 TL

        IĞDIR

        Benzin litre fiyatı: 48.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.07 TL

        LPG litre fiyatı: 28.49 TL

        MARDİN

        Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.07 TL

        LPG litre fiyatı: 27.52 TL

        MUŞ

        Benzin litre fiyatı: 48.33 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.11 TL

        LPG litre fiyatı: 27.86 TL

        SİİRT

        Benzin litre fiyatı: 48.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.10 TL

        LPG litre fiyatı: 27.72 TL

        ŞIRNAK

        Benzin litre fiyatı: 48.37 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.15 TL

        LPG litre fiyatı: 27.73 TL

        TUNCELİ

        Benzin litre fiyatı: 48.31 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.10 TL

        LPG litre fiyatı: 28.09 TL

        VAN

        Benzin litre fiyatı: 48.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 50.14 TL

        LPG litre fiyatı: 27.69 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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