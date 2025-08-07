Petrol fiyatları perşembe günü yükselişe geçerek beş günlük düşüş serisini sona erdirdi. Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri, yüzde 0,3 artışla 67,09 dolara yükselirken; ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,3 artışla 64,57 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı.

REKLAM advertisement1

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

REKLAM

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.