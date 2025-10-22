Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi! İşte güncel 22 Ekim 2025 güncel Motorin benzin ve LPG fiyatları...

        Motorine indirim tabelaya yansıdı

        Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. Fiyatlar tabelalara yansıdı

        Giriş: 22.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 22.10.2025 - 07:45
        Motorine indirim geldi
        Brent petrol 62,32 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 93 kuruş indirim geldi.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

