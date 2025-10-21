Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.484,39 %2,70
        DOLAR 41,9494 %0,39
        EURO 48,8427 %0,31
        GRAM ALTIN 5.842,88 %-0,57
        FAİZ 40,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,94 %-0,94
        BITCOIN 107.752,00 %-3,04
        GBP/TRY 56,1478 %0,04
        EUR/USD 1,1630 %-0,10
        BRENT 61,02 %0,02
        ÇEYREK ALTIN 9.553,11 %-0,57
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim bekleniyor! İşte güncel 21 Ekim 2025 güncel Motorin benzin ve LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Motorine indirim bekleniyor

        Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 98 kuruş indirim bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 08:31 Güncelleme: 21.10.2025 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motorine indirim bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Brent petrol yüzde 0,21 düşüşle 60,88 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı ortalama 98 kuruş indirim bekleniyor.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Altında yeni zirve
        Altında yeni zirve
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Türkiye'nin güneyi sağanak yağışlı
        Türkiye'nin güneyi sağanak yağışlı
        Trump ile Putin görüşecek mi?
        Trump ile Putin görüşecek mi?
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Habertürk Anasayfa