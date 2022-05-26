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Araç sahipleri dikkat! 26 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Araç sahipleri dikkat, zam yolda! 26 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam haberleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petroldeki yukarı yönlü hareketlilik ve dolar kurundaki artış akaryakıt zammını da beraberinde getirdi. Bu gece yarısı itibariyle LPG fiyatlarına zam gelirken bir zam haberi de motorinden geldi. Beklenilen zammın ardından motorin fiyatlarının 23 liranın üstünü görmesi bekleniyor. İşte, 26 Mayıs güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

26.05.2022 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akaryakıt zammında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dolar kurundaki artış ve brent petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik akaryakıt fiyatları zammını da beraberinde getiriyor. LPG fiyatlarına 26 Mayıs gece yarısı itibariyle 36 kuruş zam uygulanırken bir zam haberi de motorinden geldi. Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zamla birlikte motorin fiyatı 23 liranın üzerine çıkacak. İşte, 26 Mayıs 2022 güncel zamlı akaryakıt fiyatları...

  • LPG'YE GECE YARISI ZAMMI!

    26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlandı.

    Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale : 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak.

  • MOTORİN FİYATLARI 23 LİRAYI AŞACAK!

    Otogaz fiyatları zammının ardından motorin zammı gündeme geldi. 

    Motorinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk zam beklenirken zammın ardından İstanbul'da motorin fiyatları 23 TL'yi geçecek.

  • BENZİN GRUBUNA İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

    Benzin grubuna 21 Mayıs Cumartesi günü itibariyle 1 lira 02 kuruş indirim uygulanmış ve fiyat değişikliği gece yarısı pompa fiyatına yansımıştı.

  • 26 MAYIS GÜNCEL LPG FİYATLARI

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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