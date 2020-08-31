En ucuz otomobillerde matrah artırılarak küçük bir ÖTV indirimine gidilirken orta ve üst segment otomobillerde Özel Tüketim Vergisi'nde büyük artışlar yapıldı. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan değişiklik ile 1600 motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kaldı ancak matrah artırılarak vergi oranı düşürülmüş oldu.Yapılan düzenlemeye göre motor hacmi 1.600 cc'den düşük olan ve aynı zamanda ÖTV matrahı yani vergisiz fiyatı 70 bin lira olan araçlarda bu tutar 85 bine çıktı. Böylece kur artışı nedeniyle çıplak fiyatı arttığı için vergi oranı yüzde 50'ye çıkmak zorunda kalan ucuz araçlarda oran yeniden yüzde 45 olarak kalabildi. Matrahı 70 ile 120 bin lira arasında olan ve vergi oranı yüzde 50 olan araçlarda matrahlar 85-135 bin TL olarak değiştirildi.
1.600 CC'NİN ALTINDA DA VERGİ ARTIŞI VAR
Ancak bu küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda (Şimdiye kadar 120 bir TL) vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştı. Böylece motor hacmi küçük bile olsa orta halli bir araç için de oran yüzde 20 artmış oldu. 1.600 cc'nin üstünde motor hacmine sahip otomobillerde ise ÖTV artışı çok daha can yakıcı oldu. 1.6 ile 2 bin motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı.
Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. 2 bin motorun üstündeki araçlarda ise vergi matrahı 170 bin lirayı geçmeyenlerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a 170 bin lirayı aşanlarda ise yüzde 110'dan yüzde 150'ye çıkarıldı. Bu segmentte şimdiye kadar yüzde 160 vergi alınan lüks otolardan artık yüzde 220 vergi alınacak.
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