        Araç kış bakımında nelere dikkat edilmeli? - Otomobil Haberleri

        Araç kış bakımında nelere dikkat edilmeli?

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık konuk oldu. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 17:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:38
        Araç kış bakımında nelere dikkat edilmeli?
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, araç kış bakımı için nelerin yapılması gerektiğini açıklarken, motor yağı ve katkı sıvıları konularında da birçok konuya açıklık getirdi.

        Öte yandan, Maserati'yi Türkiye'de temsil eden ve kısa bir süre önce yeniden yapılanma süreci geçiren FerMas'ın Genel Müdürü Güçlü Yakal, İtalyan markanın gelecek hedeflerini OtoSpor'da anlattı.

        Programın motor sporları bölümünde ise, Motorsports.com Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Kemal Şengül Türk sporcuların bu sezon kazandıkları uluslararası başarıları değerlendirirken, Formula 1'deki en son gelişmeleri yorumladı.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

