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Arabada mahsur kalan ayı çamaşır ipiyle kurtarıldı

ABD'nin Nevada eyaletinde polis, girdiği arabadan çıkamayan ayıyı kapı koluna bağladığı çamaşır ipiyle kurtardı.

Giriş: 30.05.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Arabada mahsur kalan ayı çamaşır ipiyle kurtarıldı
Arabada mahsur kalan ayı çamaşır ipiyle kurtarıldı
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İHA

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir ormanlık alanda bulunan araca ayı girdi. Durumu fark eden çevre sakini, polise haber verdi.

Bölgeye gelen polis, ayının saldırma ihtimaline karşı aracın kapısını uzaktan açmak için çamaşır ipi kullandı.

Polis, ipi aracın kapı koluna bağlayarak uzaklaştı. Polisin ipi çekip kapıyı açmasıyla araçtaki ayı dışarı çıkarak bölgeden uzaklaştı. Ayının araç içerisinde büyük hasar bıraktığı görüldü.

Ormanlık alanlarda araçlarda yiyecek bırakılmaması uyarısı yapıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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