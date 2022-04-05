Ara tatilde Pera Müzesi'nde ne var?

Pera Öğrenme ara tatil için çocuklara hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir atölye programı hazırladı.
Pera Müzesi Öğrenme Programları, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan ilhamla ara tatilde 7-12 yaş grubu çocuklar için Ağırlık ve Ölçü Sanatı temalı atölyeler düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından çocukların 11 – 16 Nisan tarihleri arasında zoom üzerinden ücretsiz katılabilecekleri program kapsamında önce Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi çevirimiçi gezilecek, sonra birlikte takvimli saat, kilden ağırlık ve usturlap yapılacak. Atölye katılımcıları mukavva, karton, akrilik boya, kil hamuru, kağıt tabak, pipet, keçeli kalem gibi malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak.
Astronomi bilgisini ve gözlem yeteneğini geliştiren atölyeler
Usturlap Yapımı atölyesinde çocuklar, gökyüzündeki cisimlerin ufuktan yüksekliklerinin nasıl ölçüldüğünü öğrenecek, mekanik saatlerin henüz yaygın olmadığı dönemlerde vakit ve yön belirlemenin yanı sıra astronomide kullanılan rubu tahtası, usturlap, kıblenüma gibi araçlarla tanışacaklar. Ardından, kutup yıldızına doğru tutulduğunda bulundukları yerin enlemini ölçebilen bir usturlap tasarlayacaklar.
Takvimli Saatim atölyesinde saat icat edilmeden önce insanların zamanı nasıl ölçtüğünü ve günümüzde kullanılan saatlerin ortaya çıkış hikayesini öğrenen katılımcılar, farklı coğrafyalardaki insanların benzer meraklarla oluşturduğu sistemleri ve ölçüm aletlerini tanıyacaklar. Zaman kavramı üzerine sohbet ettikten sonra günün farklı bölümlerini kendilerine göre yeniden isimlendiren çocuklar, gün içinde yapmaktan keyif aldıkları aktiviteleri düşünerek keçeli kalem, makas, kâğıt tabak gibi basit malzemelerle kendi takvimli saatlerini tasarlayacak.
Ağırlığını Tasarla atölyesinde ise çocuklar, bugünkü ağırlık sistemlerinden önce insanların alacakları ürünün miktarını nasıl belirledikleri hakkında bilgi edinecekler. Anadolu’da tüccarların yüzyıllar boyunca kullandıkları ağırlıkları inceleyen katılımcılar, daha sonra Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinde yer alan, üzerinde çeşitli efsanelerin ve kent hikâyelerinin betimlendiği kurşun ağırlıklardan ilhamla seramik kil hamurundan kendi ağırlıklarını tasarlayacaklar.
Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsiz. Atölyede kullanılacak malzemeleri katılımcı kendisi temin ediyor.
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