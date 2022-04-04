Ara tatilde Museum of Selfies

Merakla beklenen 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak. Museum of Selfies'de hem çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirebilir hem de tüm bu anlarınızı ölümsüz kılabilirsiniz.
Museum of Selfies'de dünyaya tersinden bakarken, altın banyosunda keyif yaparken, emoji havuzunda yüzerken ya da Game of Thrones tahtında otururken sınırsız fotoğraf çekebilir, bu fotoğrafları paylaştığınız sosyal medya hesaplarınızda en çok beğeniyi siz alabilirsiniz.
Öğrencilerin ara tatil keyfi başlıyor. Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan dünyaca ünlü selfie müzesi Museum of Selfies, selfie çekmek için özel tasarlanmış eğlenceli temalarıyla çocukların ara tatiline renk katacak.
Museum of Selfies, herkesin bilip içinde olmak istediği dünyaca ünlü temaları ve eserleri fotoğraf çekimleri için ziyaretçilerinin ayağına getiriyor ve onlara en çok like alacak selfie’lerini çekme fırsatı sunuyor.
Museum of Selfies giriş biletleri yetişkinler için 55 öğrenciler için 35 TL. 0-4 yaş ücretsiz.
Museum of Selfies’de ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekiyor. “Sadece hayalini kurabildiğiniz mekanlarda akıllara durgunluk veren fotoğraflarınızı çekin” mottosuyla yola çıkan Museum of Selfies’e gelenler dünyaya tersinden bakıyor, altın banyosunda keyif yapıyor, emoji havuzunda yüzüyor, Game of Thrones tahtında oturuyor ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektiriyor. Michelangelo'nun üç yılda tamamladığı ünlü Davut Heykeli’ni devirip hiçbir şey olmamış gibi önünde selfie çektirme hakkı ise yine sadece MOS ziyaretçileri için mümkün…
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