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ARA TATİL TARİHİ 2023 | MEB takvimi ile okullarda Nisan ara tatili ne zaman, ara tatil olacak mı?

Okullarda ara tatil tarihi belli oldu! 2023 Nisan ara tatili ne zaman?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından eğitime ara verilmişti. Deprem bölgesi dışında kalan 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılmıştı, 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılıyor. MEB 2022-2023 eğitim-öğretim takvimine bakıldığında 2.Dönem ara tatil, Nisan ayında yapılacak. İşte, Okullarda Nisan ara tatil tarihleri...

Giriş: 07.03.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Okullarda ara tatil tarihleri, binlerce öğretmen ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından eğitime verilen ara 71 ilde 20 Şubat'ta sona erdi. Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa’da 1 Mart'ta eğitim başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de ise eğitime verilen ara 13 Mart’a kadar uzatıldı. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitime 27 Mart'a kadar ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre ara tatil tarihi duyuruldu. İşte, 2023 Nisan 2.ara tatil tarihi...

  • İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

  • NİSAN TATİLİ ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

    2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

  • 2022- 2023 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

    1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

    1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022

    YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023

    2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023

    2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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