Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Kasım 2025 Okullarda dersler ne zaman başlayacak?

        Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak?

        Kasım ara tatili için geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son ders zilinin ardından kısa bir mola dönemine girdi. Hafta sonuyla birlikte başlayan ara tatilde öğrenciler hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlanma fırsatı buluyor. Bu süreçte en çok merak edilen ise okulların ne zaman yeniden açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi, ara tatilin bitiş ve derslerin başlayacağı tarihi netleştiriyor. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Öğrenciler için yoğun geçen ilk dönemin ardından ara tatil geldi. Geçtiğimiz gün son kez ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonu ile birlikte kısa bir dinlenme sürecine geçiyor. Tatilin başlamasıyla birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimi, ara tatilin süresi ve dönüş tarihine ilişkin detayları içeriyor. İşte detaylar...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Resmi olarak 10 Kasım'da başlayan ara tatil 14 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okullara geri dönecek.

        • 3

          15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

          15 tatil 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatil tarihleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tarihlerine denk geliyor olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Habertürk Anasayfa