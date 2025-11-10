Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak?
Kasım ara tatili için geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son ders zilinin ardından kısa bir mola dönemine girdi. Hafta sonuyla birlikte başlayan ara tatilde öğrenciler hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlanma fırsatı buluyor. Bu süreçte en çok merak edilen ise okulların ne zaman yeniden açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi, ara tatilin bitiş ve derslerin başlayacağı tarihi netleştiriyor. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Detaylar haberimizde...
- 1
Öğrenciler için yoğun geçen ilk dönemin ardından ara tatil geldi. Geçtiğimiz gün son kez ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonu ile birlikte kısa bir dinlenme sürecine geçiyor. Tatilin başlamasıyla birlikte gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimi, ara tatilin süresi ve dönüş tarihine ilişkin detayları içeriyor. İşte detaylar...
- 2
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Resmi olarak 10 Kasım'da başlayan ara tatil 14 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 17 Kasım 2025 Pazartesi günü okullara geri dönecek.
- 3
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?
15 tatil 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatil tarihleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tarihlerine denk geliyor olacak.
-