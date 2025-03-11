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        Haberler Bilgi Gündem Ara tatil ne zaman 2025? MEB Nisan ara tatili ne zaman, bu ay mı, kaç gün sürecek, bu son ara tatil mi?

        Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri

        Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil yaklaşıyor. İkinci döneme devam eden milyonlarca öğrenci, ara tatil sayesinde dinlenme fırsatı bulacak. Nisan tatili ile son tatile çıkacak öğrenciler, okula döndükten kısa bir süre sonra karne alacak. İşte, 2025 Nisan ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:58
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        • 1

          Öğrencilerin merakla beklediği Nisan ara tatili yaklaşıyor. 9 gün sürecek tatilde hem öğrenciler hem de öğretmenler, eğitim yılına kısa bir mola verecek. Tatilin ardından dönem kaldığı yerden devam edecek ve öğrenciler Haziran ayına kadar okula gitmeye devam edecek. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

        • 2

          2025 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 3

          ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

          Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

        • 5

          2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ

          İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.

          İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

          İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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