Toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile ilgili başvurunun kabul edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından verilen kararla şirketin, Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanma hakkını elde ettiğini açıklandı.

'YENİDEN YAPILANDIK'

Önümüzdeki 10 yılın teknolojisinin elektrikli ve otonom araçlar üzerine gelişeceğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, "Söz konusu teknolojilere odaklanmak üzere strateji değiştirerek, yeni bir organizasyonel yapılanmaya gittik. Yenilikçi teknolojiler üzerine Ar-Ge faaliyetlerini yürütüp, önümüzdeki 10-15 yılın ürünlerini geliştirmek üzere yeniden yapılandık. Hedeflerimiz doğrultusunda da Ar-Ge merkezimizi kurduk" diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi unvanı ile birlikte Karsan'ın, hayata geçirdiği yeniliklerin patentini alarak bu yenilikleri ürünlerinde kullanmaya yönelik yürüttüğü çalışmalara ağırlık vereceği bildirildi.

Bu kapsamda şirketin özellikle elektrikli araçlar konusunda hayata geçirdiği yenilikçi teknolojilere odaklanacağı aktarıldı.